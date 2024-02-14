Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-марте вырос на 21,8%

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте 2024 года составил 2 млрд 118,5 млн тонно-км. Об этом сообщает Свердловскстат.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 21,8%.



За I квартал этого года автомобильный транспорт региона перевез 8,6 млн т грузов, что на 28,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года.