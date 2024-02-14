Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-марте вырос на 21,8%

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-декабре 2023 года ...10.01.2024 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 15%
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-ноябре 2023 года ...08.11.2023 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-сентябре вырос на 6%
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-сентябре составил ...15.05.2023 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте сократился на 16,1%
Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте составил 1 млрд 739,3 млн тонно-км, что на ...15.05.2023 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте сократился на 16,1%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте составил 1 ...