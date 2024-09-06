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06.09.2024

На Среднем Урале число безработных в июле снизилось более чем на 30%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Свердловской области численность не занятых трудовой деятельностью граждан, имеющих статус безработного, в июле 2024 года составила 10,4 тыс. человек. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель снизился на 31,2%.

Отметим, что, согласно данным регионального департамента по труду и занятости населения, по состоянию на 4 сентября в Свердловской области зарегистрировано 10 тыс. 011 безработных.
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