На Среднем Урале число безработных в июле снизилось более чем на 30%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Свердловской области численность не занятых трудовой деятельностью граждан, имеющих статус безработного, в июле 2024 года составила 10,4 тыс. человек. Об этом сообщает Свердловскстат. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель снизился на 31,2%. Отметим, что, согласно данным регионального департамента по труду и занятости населения, по состоянию на 4 сентября в Свердловской области зарегистрировано 10 тыс. 011 безработных.

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