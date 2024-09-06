На Среднем Урале число безработных в июле снизилось более чем на 30%

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В Свердловской области число безработных во II квартале 2024 года составило 38,1 тыс. ...11.06.2024 На Среднем Урале число безработных за год снизилось более чем на треть
В Свердловской области в органах службы занятости населения на конец апреля 2024 года состояло на учете 12,8 тыс. не ...11.06.2024 На Среднем Урале число безработных за год снизилось более чем на треть
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. В Свердловской области в органах службы занятости населения на конец апреля 2024 года ...13.05.2022 В Свердловской области не заняты трудовой деятельностью более 26 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2022. На начало апреля в органах службы занятости населения в Свердловской области было ...03.08.2015 За год количество безработных в Свердловской области выросло на 7,7%
По данным Свердловскстата, в июле 2015 года уровень общей безработицы составил 6,4%. При этом за год количество ...