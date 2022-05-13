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Вчера, 14:40

На Среднем Урале число безработных за год снизилось более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. В Свердловской области в органах службы занятости населения на конец апреля 2024 года состояло на учете 12,8 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 10,2 тыс. человек имели статус безработного, в том числе 7,9 тыс. человек получали пособие по безработице, сообщает Свердловскстат.

Число безработных граждан в регионе, согласно данным ведомства, за месяц снизилось на 3,7%, за год — на 34,2%.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5%.
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