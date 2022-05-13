На Среднем Урале число безработных за год снизилось более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. В Свердловской области в органах службы занятости населения на конец апреля 2024 года ...13.05.2022 В Свердловской области не заняты трудовой деятельностью более 26 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2022. На начало апреля в органах службы занятости населения в Свердловской области было ...25.02.2020 Более 17 тыс. свердловчан получают пособие по безработице
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2020. На 1 января 2020 года в государственных учреждениях службы занятости населения Среднего ...16.05.2011 Уровень реальной безработицы в Свердловской области снизился до 7,8%
На 1 мая 2011 года в органах службы занятости населения Свердловской области зарегистрировано 58,8 тыс. человек, ...16.05.2011 Уровень безработицы в Свердловской области снизился до 7,8%
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2011. На 1 мая 2011 года в органах службы занятости населения Свердловской области ...