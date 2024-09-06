В Свердловской области жителей начнут штрафовать за курение в парках и скверах

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УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о дополнительных мерах ...

В Свердловской области запретили курение на остановках общественного транспорта и в парках

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2024. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон о дополнительных ...

С сегодняшнего дня жителей Свердловской области могут начать штрафовать за нарушение самоизоляции

Начиная с 10 апреля жителей Свердловской области могут начать штрафовать за нарушение режима самоизоляции. В регионе ...

Депутаты предложили разрешить курение на летних верандах кафе

УрБК, Москва, 01.07.2014. В Госдуму РФ внесен законопроект, разрешающий курение на открытых террасах кафе и ресторанов. ...

В Коми запретили алкоголь на улицах

На территории Коми вступил в силу закон о запрете распития на улицах любых напитков с содержанием алкоголя. Об этом ...