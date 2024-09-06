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06.09.2024

В Свердловской области жителей начнут штрафовать за курение в парках и скверах

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Свердловской области начнут штрафовать жителей за курение в парках и скверах. Закон вступил в силу спустя месяц после его опубликования.

Документ о запрете курения в скверах и местах большого скопления людей был опубликован 6 августа 2024 года.

Так, курение запрещено в городских парках, скверах и лесах, на открытых парковках; на расстоянии ближе 15 м от остановок, входов в гипермаркеты, заведения общепита и зданий административных органов. Злостным курильщикам за нарушение закона грозит штраф.

Напомним, что депутаты Заксобрания Свердловской области приняли в трех чтениях закон о дополнительных запретах для курящих. За проголосовали 43 парламентария, один депутат воздержался, а еще один был против.
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