Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,79%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 26 августа по 2 сентября выросли на 0,79%, составив 75,93 руб. Как сообщает Свердловскстат, бензины марок АИ-95 и АИ-92, а также дизельное топливо подорожали на 0,09%, до 56,49 руб., 52,29 руб. и 66,40 руб. за литр соответственно.

Материалы по теме

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 1,35%

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 19 ...

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,76%

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 12 ...

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 1,6%

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 5 по ...

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 1,56%

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 29 ...

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,34%

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 29 ...