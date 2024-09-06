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06.09.2024

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,79%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 26 августа по 2 сентября выросли на 0,79%, составив 75,93 руб.

Как сообщает Свердловскстат, бензины марок АИ-95 и АИ-92, а также дизельное топливо подорожали на 0,09%, до 56,49 руб., 52,29 руб. и 66,40 руб. за литр соответственно.
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