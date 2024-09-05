В Свердловской области запустят обучающую программу для начинающих предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках нацпроекта ...26.01.2024 Свердловские предприниматели и самозанятые в 2024 году смогут бесплатно пройти бизнес-обучение по актуальным направлениям
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) сформировал годовую ...15.11.2023 В Свердловской области зарегистрировано 248 тыс. 605 самозанятых
Средний Урал занимает восьмое место в России по количеству самозанятых граждан. По состоянию на 1 ноября в этом статусе ...15.11.2023 В Свердловской области зарегистрировано 248 тыс. 605 самозанятых
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Средний Урал занимает восьмое место в России по количеству самозанятых граждан. По ...19.05.2021 В Свердловской области зарегистрировались почти 65 тыс. самозанятых
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. В Свердловской области зарегистрировались почти 64,6 тыс. самозанятых граждан. Об этом ...