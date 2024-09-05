В Свердловской области запустят обучающую программу для начинающих предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. В Свердловской области запустят обучающую программу «Нужное дело» для жителей региона, желающих создать свой бизнес. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



«Пилотный проект «Нужное дело» предусматривает проведение очного обучения на территории трех городов Северного управленческого округа Свердловской области: в Краснотурьинске, Серове, Качканаре», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.



Решение об открытии образовательного проекта депутаты приняли 5 сентября на заседании правительства региона. Идея принадлежит управляющему Северным управленческим округом Александру Вервейну. Он предложил создать программу, ссылаясь на пожелание жителей почти десяти муниципалитетов.



«Нужное дело» поможет свердловчанам освоить основы маркетинга, научиться формулировать основную идею бизнеса и расширять его. С помощью пилотного проекта предполагается обучить порядка 180 свердловчан. Сейчас в малом и среднем бизнесе зарегистрировано 918 тыс. уральцев, в качестве самозанятых — 319 тыс.