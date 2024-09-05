На Среднем Урале объем реализации овощей за год снизился на 8%

В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в июле 2024 года выросли на 15,2% по ...23.08.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли более чем на 30%
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в июле 2024 ...22.07.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 36,8%
В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2024 года выросли на 17,3% по ...22.07.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 36,8%
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2024 ...18.02.2009 В 2008 году объем продукции сельского хозяйства в Свердловской области снизился по отношению к уровню 2007 года
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2009. Объем продукции сельского хозяйства в Свердловской области в 2008 году по ...