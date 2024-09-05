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05.09.2024

На Среднем Урале объем реализации овощей за год снизился на 8%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. В Свердловской области объем реализации овощей хозяйствами всех категорий в январе-июле 2024 года составил 20,6 тыс. т. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель снизился на 8%, сообщает Свердловскстат.

Также в регионе на 1,9% за год снизился объем реализации яиц (до 835,6 млн штук).

В то же время на Среднем Урале за указанный период увеличился объем реализации картофеля (на 30,4%, до 21 тыс. т), скота и птицы (в живом весе) (на 3,2%, до 129,5 тыс. т) и молока (на 1%, до 472,7 тыс. т).
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