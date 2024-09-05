Объем выполненных строительных работ в Свердловской области за год вырос на 16%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-июле 2024 года составил 276,3 млрд руб., сообщает Свердловскстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 16%.

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