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05.09.2024

Объем выполненных строительных работ в Свердловской области за год вырос на 16%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-июле 2024 года составил 276,3 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 16%.
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