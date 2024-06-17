Годовая инфляция на Среднем Урале в июне ускорилась до 8,49%

Инфляция на Среднем Урале в июне составила 8,49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в мае — 7,86%). Об этом сообщает Свердловскстат. Продовольственные товары за год подорожали на 10,58%, непродовольственные — на 7,66%, услуги — на 6,93%. Потребительские цены в регионе в июне по сравнению с маем выросли на 0,68%.

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