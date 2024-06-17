Годовая инфляция на Среднем Урале в июне ускорилась до 8,49%

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. Инфляция на Среднем Урале в июне составила 8,49% по сравнению с аналогичным периодом ...17.06.2024 Годовая инфляция на Среднем Урале в мае ускорилась до 7,86%
Инфляция на Среднем Урале в мае составила 7,86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в апреле — 7,7%). Об ...10.08.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в июле ускорилась до 4,02%
Инфляция на Среднем Урале в июле составила 4,02% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июне — 3,18%). Об ...13.07.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в июне ускорилась до 3,18%
Инфляция на Среднем Урале в июне составила 3,18% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в мае — 2,73%). Об ...13.07.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в июне ускорилась до 3,18%
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Инфляция на Среднем Урале в июне составила 3,18% по сравнению с аналогичным месяцем ...