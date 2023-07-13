Уровень недельной инфляции в России составил 0,27%

УрБК, Москва, 13.07.2023. В период с 4 по 10 июля индекс потребительских цен в России составил 100,14%, с начала месяца ...28.04.2022 Потребительские цены в России с начала года выросли на 11,32%
Потребительские цены в России с начала 2022 года выросли на 11,32%. Об этом сообщает Росстат. Среди продовольственных ...28.04.2022 Потребительские цены в России с начала года выросли на 11,32%
УрБК, Москва, 28.04.2022. Потребительские цены в России с начала 2022 года выросли на 11,32%. Об этом сообщает Росстат. ...21.04.2022 Потребительские цены в России с начала года выросли на 11,05%
УрБК, Москва, 21.04.2022. Потребительские цены в России с начала 2022 года выросли на 11,05%. Об этом сообщает Росстат. ...07.04.2022 Потребительские цены в России с начала года выросли на 10%
УрБК, Москва, 07.04.2022. Потребительские цены в России с начала 2022 года выросли на 9,99%. Об этом сообщает Росстат. ...