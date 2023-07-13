Уровень недельной инфляции в России составил 0,27%

УрБК, Москва, 11.07.2024. Со 2 по 8 июля потребительские цены в России выросли на 0,27%, сообщает Росстат.



С начала июля 2024 года уровень инфляции составил 0,77%, с начала 2024 года — 4,68%. Для сравнения: в 2023 году эти показатели равнялись 0,63% и 3,41% соответственно. Среднесуточный прирост цен с начала июля 2024 года составляет 0,096%. В июне этот показатель равнялся 0,021%, в июле 2023 года — 0,020%.



Из продовольственных товаров сильнее всего за неделю подорожали капуста (+4,4%) и огурцы (+3,7%). Наиболее заметно подешевели свекла (-4,9%) и помидоры (-2,5%). Из услуг сильнее всего выросли цены на авиаперелеты экономклассом (+7%).