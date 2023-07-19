Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов рассказал о судьбе недостроев в центре города

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. Администрация Екатеринбурга ведет работу по ликвидации или реконструкции ряда недостроенных зданий в центре города. Заместитель главы муниципалитета Рустам Галямов на встрече с журналистами рассказал, какие действия в этом направлении предпринимаются на данный момент.



Так, администрация города через суд добилась сноса недостроенной высотки «Призма», находящейся напротив Северного автовокзала. «Суд дал собственнику 2,5 года на снос этого здания. Прошел уже год с небольшим», — рассказал Р. Галямов.



Строительство здания Opera Tower (находится за гостиницей «Большой Урал» на улице Малышева) остановилось из-за ухода иностранных проектировщиков. В настоящее время ведутся переговоры с отечественными проектировщиками по поводу продолжения работы. «Собственник (компания «Атомстройкомплекс» — прим. ред.) уверен, что в ближайшее время он начнет строительство», — отметил замглавы города.



По его словам, судьба недостроенного здания на Октябрьской площади неизвестна, так как в настоящее время идут судебные споры с землевладельцем. На улице Боевых Дружин строительство здания в настоящее время продолжилось.