Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обсудил с белорусскими специалистами возможность строительства второй ветки метрополитена

В Екатеринбурге с 1 октября начнется масштабная транспортная реформа. Об этом заявил в ходе выступления перед ...25.06.2024 В Екатеринбурге с 1 октября стартует полномасштабная транспортная реформа
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Екатеринбурге с 1 октября начнется масштабная транспортная реформа. Об этом заявил в ...04.09.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов допустил вариант строительства новой станции метро на Уралмаше
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов допустил, что в городе может появиться новая станция ...08.04.2021 В Екатеринбурге могут опробовать технологии Москвы при строительстве метрополитена
В Екатеринбурге могут опробовать технологии Москвы при строительстве метрополитена. Об этом сегодня на ...28.11.2019 В Институте транспортного планирования заявили, что Екатеринбург не сможет обойтись без второй линии метрополитена
УрБК, Москва, 28.11.2019. Строительство второй линии метрополитена в Екатеринбурге позволит увеличить общегодовой ...