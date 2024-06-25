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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обсудил с белорусскими специалистами возможность строительства второй ветки метрополитена

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге, глава города Алексей Орлов провел встречу с руководителем ОАО «Минскметропроект» Михаилом Рудько. Стороны обсудили перспективы строительства метрополитена, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Развитие метрополитена в столице Урала — стратегически важная задача, над которой мы непременно будем продолжать работать», — сказал Алексей Орлов.

В частности, на встрече обсуждались возможности строительства второй ветки метро, а также наземных участков, идущих по эстакаде. По предварительным подсчетам, на строительство второй ветки уральской подземки потребуется от 120 до 160 млрд руб. Михаил Рудько предложил услуги компании в части проектирования линий метрополитена в столице Урала.

Минская сторона отметила, что из-за скального грунта, на котором стоит Екатеринбург, могут возникнуть определенные сложности при прокладке линии метро. Однако опыт «Минскметропроекта» позволит найти наиболее эффективный способ решения этого вопроса.

Ранее Алексей Орлов сообщил, что при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Екатеринбурге будет запущена масштабная транспортная реформа.

«Мы предполагаем, что старт реформе будет дан с 1 октября текущего года. Сейчас мы активно готовим все необходимое для начала этой работы», — поделился глава города.

По его словам, значительно улучшить транспортную ситуацию в Екатеринбурге позволит формирование единого транспортного каркаса, включающего все виды наземного транспорта, метрополитен, а также систему наземного метро с заходом в города Екатеринбургской агломерации.
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