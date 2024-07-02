ЖК «Олимпика» в Академическом районе Екатеринбурга завоевал титул лучшего устойчивого проекта Свердловской области в рамках ИННОПРОМа-2024

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. Жилой квартал «Олимпика», расположенный в Академическом районе Екатеринбурга, одержал победу в номинации «Устойчивая архитектура» на конкурсе архитектурных бюро и проектных компаний Свердловской области. Церемония награждения прошла в рамках дискуссии «Умные территории, умные компании: путь к устойчивому будущему» на международной выставке ИННОПРОМ, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Проект «Олимпики» был разработан командой архитекторов проектной мастерской ITEM по заказу девелопера ГК «КОРТРОС».
«ГК «КОРТРОС» пришли к нам с интересной задачей — спроектировать первый в России жилой комплекс с использованием солнечных панелей. Мы специализируемся на инновационных объектах, однако, так как технология еще не получила широкое применение в сфере жилой недвижимости, при создании проекта команда столкнулась с рядом сложностей. Например, было непросто защитить концепцию перед Госэкспертизой Свердловской области, ведь регулирование и надзорные мероприятия в области применения таких панелей находятся на стадии формирования», — рассказал управляющий партнер проектной мастерской ITEM Дмитрий Попов.
Напомним, что жилой квартал «Олимпика» расположен в самом молодом районе Екатеринбурга. Проект отличается рядом инновационных решений, направленных на повышение энергоэффективности здания и комфорта жильцов. Фасад из солнечных панелей, генерирующий электричество, позволит освещать места общего пользования в жилом многоэтажном доме. А переменная этажность здания способствует улучшению инсоляции квартир. Французские балконы с панорамным остеклением обеспечивают максимальное проникновение естественного света в жилые помещения, что снижает потребность в искусственном освещении. Здание относится к высокому классу энергоэффективности «B».
Полные результаты рейтинга, который обещает стать ориентиром для профессионалов и потребителей, будут обнародованы в августе 2024 года.
Сегодня завершающий день работы XIV Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая открылась
8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».
Страной — партнером форума выступили Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от этой страны вошло 188 представителей 44 компаний.