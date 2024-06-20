На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. С 1 по 8 июля в Свердловской области значительнее всего подорожал картофель (на 18,16%, до 68,46 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на капусту (на 8,58%, до 44,68 руб. за кг), яблоки (на 3,23%, до 167,83 руб. за кг), свежие огурцы (на 2,54%, до 146,95 руб. за кг), вермишель (на 1,61%, до 129,03 руб. за кг) и морковь (на 1,55%, до 77,03 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свеклу (на 5,5%, до 74,24 руб. за кг) и бананы (на 3,54%, до 159,43 руб. за кг).