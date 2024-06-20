УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. С 10 по 17 июня в Свердловской области значительнее всего подорожал картофель (на ...23.05.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
С 13 по 20 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 14,03%, до 30,34 руб. за кг), ...23.05.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. С 13 по 20 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на ...07.03.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
С 26 февраля по 4 марта 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 3,56%, до ...21.09.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
С 11 по 18 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 11,3%, до 116,52 руб. ...