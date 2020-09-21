Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело в отношении организаторов подпольной порностудии

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2020. В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении трех ...25.08.2020 В Екатеринбурге будут судить членов ОПГ, обвиняемых в обналичивании 12 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2020. ГУ МВД России по Свердловской области направило в суд уголовное дело в отношении шести ...01.04.2020 Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о хищении 195 млн рублей руководителями ГУП «Газовые сети»
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2020. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении трех ...27.11.2018 В Верхотурье будут судить группу из семи человек по подозрению в хищении нефти на 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2018. Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области завершили производство по двум ...01.02.2018 В Екатеринбурге будут судить похитителя 32 велосипедов
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2018. В суд направлено уголовное дело по факту хищения на территории Екатеринбурга 32 ...