Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело в отношении организаторов подпольной порностудии

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении организаторов и участников подпольной порностудии, транслировавшей свой контент в одну из стран Восточной Азии. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По его словам, фигурантам дела предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 242 УК РФ «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, совершенные организованной группой с использованием сети Интернет».



По подозрению в организации преступления были задержаны двое граждан одной из восточноазиатских республик и 14 молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет, которых организаторы привлекали к участию в создании контента. Один из предполагаемых организаторов отвечал за техническую часть и за распределение доходов, второй выступал в роли оператора трансляций. Во время обысков у сообщников изъяли оборудование для ведения онлайн-трансляций, компьютерную технику, средства связи, электронные носители информации.



«В период следственных мероприятий произведены девять судебных экспертиз, две психологические и семь психиатрических. В настоящее время 27 томов уголовного дела переданы в Верх-Исетский районный суд областного центра для рассмотрения по существу», — отметил Валерий Горелых.



Обвиняемым грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. До решения суда один из фигурантов дела будет находиться под стражей, в отношении второго предполагаемого организатора дело прекращено в связи с его смертью из-за продолжительного и тяжелого заболевания. Остальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.