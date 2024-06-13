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Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-мае снизился на 24%

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-мае 2024 года составил 1 трлн 847,9 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель снизился на 24,1%.
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