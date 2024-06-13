Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-мае снизился на 24%

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-мае 2024 года составил 1 трлн ...13.06.2024 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-апреле снизился на 22,3%
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-апреле 2024 года составил 1 трлн ...08.05.2024 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-марте снизился на 20%
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-марте 2024 года составил 1 трлн ...10.04.2024 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-феврале снизился на 17,5%
Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-феврале 2024 года составил 703,2 млрд руб. Об этом сообщает ...13.06.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-апреле снизился на 5,2%
Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-апреле 2023 года составил 1 трлн 639,3 млрд руб. Об этом сообщает ...