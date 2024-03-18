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Вчера, 12:01

В Челябинске наивысшая зарплата зафиксирована в отрасли «Банки и финансовые услуги»

УрБК, Челябинск, 08.07.2024. Челябинск занял 58-е место рейтинга среди российских городов по уровню зарплат в отраслях. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Наивысшая зарплата в столице Южного Урала зафиксирована в отрасли «Банки и финансовые услуги» (86 тыс. руб.).

В исследовании отмечается, что в 100 крупнейших городах РФ чаще всего самые высокие зарплаты наблюдаются в сфере «Банки и финансовые услуги». Эта отрасль самая «прибыльная» для работников в 20 городах.
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