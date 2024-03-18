В Челябинске наивысшая зарплата зафиксирована в отрасли «Банки и финансовые услуги»

Материалы по теме

Екатеринбург вошел в топ-20 рейтинга городов РФ по уровню зарплат в отраслях

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Екатеринбург занял 19-е место рейтинга среди российских городов по уровню зарплат в ...

В Свердловской области отрасль IT и связь стала самой высокооплачиваемой в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Свердловская область заняла 31 место в рейтинге среди российских регионов по зарплатам ...

Челябинск занял 42 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат

УрБК, Челябинск, 26.09.2022. Челябинск занял 42 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Об этом ...

Среднемесячная чистая зарплата в Челябинске в I полугодии составила 39,1 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 05.10.2020. В I полугодии текущего года среднемесячная чистая (за вычетом НДФЛ) зарплата в Челябинске ...

Челябинск занял 29 место в рейтинге городов РФ по уровню зарплат

УрБК, Москва, 07.10.2019. Эксперты агентства РИА «Рейтинг» рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости ...