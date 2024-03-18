В Челябинске наивысшая зарплата зафиксирована в отрасли «Банки и финансовые услуги»

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Екатеринбург занял 19-е место рейтинга среди российских городов по уровню зарплат в ...18.03.2024 В Свердловской области отрасль IT и связь стала самой высокооплачиваемой в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Свердловская область заняла 31 место в рейтинге среди российских регионов по зарплатам ...26.09.2022 Челябинск занял 42 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат
УрБК, Челябинск, 26.09.2022. Челябинск занял 42 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Об этом ...05.10.2020 Среднемесячная чистая зарплата в Челябинске в I полугодии составила 39,1 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 05.10.2020. В I полугодии текущего года среднемесячная чистая (за вычетом НДФЛ) зарплата в Челябинске ...07.10.2019 Челябинск занял 29 место в рейтинге городов РФ по уровню зарплат
УрБК, Москва, 07.10.2019. Эксперты агентства РИА «Рейтинг» рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости ...