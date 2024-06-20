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На Среднем Урале тарифы на грузовые перевозки за год выросли на 8%

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки в мае 2024 года выросли на 8,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В свою очередь, потребительские цены за год увеличились на 7,86%, цены производителей промышленных товаров — на 13,5%, сельхозпродукции — на 9,5%.
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