На Среднем Урале тарифы на грузовые перевозки за год выросли на 8%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в мае 2024 года выросли ...05.04.2024 На Среднем Урале тарифы на грузовые перевозки за год выросли на 9,5%
В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки в феврале 2024 года выросли на 9,5% по сравнению с тем же периодом ...05.04.2024 На Среднем Урале тарифы на грузовые перевозки за год выросли на 9,5%
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки в феврале 2024 года выросли на 9,5% ...06.12.2022 В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки за год выросли более чем на треть
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки в октябре 2022 года выросли на ...11.01.2011 Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в России повышены на 8%
УрБК, Москва, 11.01.2011. Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в России повышены на 8%. В 2010 году тарифы на ...