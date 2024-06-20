На Среднем Урале тарифы на грузовые перевозки за год выросли на 8%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в мае 2024 года выросли ...

Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 13,5%

В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки в феврале 2024 года выросли на 9,5% по сравнению с тем же периодом ...

На Среднем Урале тарифы на грузовые перевозки за год выросли на 9,5%

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки в феврале 2024 года выросли на 9,5% ...

На Среднем Урале тарифы на грузовые перевозки за год выросли на 9,5%

В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки за год выросли более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки в октябре 2022 года выросли на ...