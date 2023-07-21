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Цены производителей промышленных товаров в УрФО с декабря 2022 года выросли на 13,3%

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. В Уральском федеральном округе цены производителей промышленных товаров в июне 2023 года выросли на 13,3% относительно декабря 2022 года.

Как сообщает Свердловскстат, среди регионов УрФО наибольший рост цен производителей промышленных товаров зафиксирован в Челябинской области (12,5%), наименьший — в Курганской области (1%).

По России цены производителей промышленных товаров выросли на 8,9%.
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