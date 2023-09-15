Цены производителей промышленных товаров УрФО с декабря 2024 выросли на 11%

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. В Уральском федеральном округе (УрФО) цены производителей промышленных товаров в декабре-июне 2025 года выросли на 11,4%. Как сообщает Свердловскстат, среди регионов УрФО наименьший рост цен производителей промышленных товаров зафиксирован в Свердловской области (1,9%), наибольший — в Ханты-Мансийском автономном округе (25,6%). По России цены производителей промышленных товаров снизились на 4%.

