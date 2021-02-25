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Власти Екатеринбурга актуализируют Стратегический план развития города в связи с президентским указом о национальных целях

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Коллегия администрации Екатеринбурга под председательством главы города Алексея Орлова рассмотрела программу актуализации Стратегического плана развития мегаполиса. Необходимость в корректировке документа возникла в связи с президентским указом о национальных целях развития России до 2036 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Необходимо выстроить работу над актуализацией нашей городской стратегии таким образом, чтобы наиболее эффективно реализовать потенциал уральской столицы, а также каждого его района и микрорайона. Чтобы в новый цикл актуализации, как и в предшествующие годы, были полноценно вовлечены все — администрация города и Екатеринбургская городская дума, коллеги из правительства Свердловской области, а также бизнес, наука, городское сообщество, молодежь. По сути, каждый житель уральской столицы», — подчеркнул Алексей Орлов.

Планируется, что для пересмотра документа в Екатеринбурге будут созданы отраслевые советы по корректировке стратегических направлений, в которые войдут представители власти, бизнеса, науки, общественности и молодежи. Эксперты будут работать под началом заместителей главы города.

В измененном Стратегическом плане будет создано пять направлений: «Сохранение и развитие человеческого потенциала», «Екатеринбург — центр устойчивой и динамичной экономики», «Екатеринбург — город комфортной и экологически благополучной среды для жизни», «Формирование сбалансированной транспортной и логистической системы города», «Екатеринбург — энергичный».

Следующим этапом работы станут экспертные сессии, которые пройдут ближе к осени этого года, в рамках которых будут произведены анализ основных тенденций развития соответствующих сфер городской экономики за последние пять лет и определение приоритетов, целей и мероприятий, ожидаемых результатов развития отрасли до 2036 года.
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