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Екатеринбуржцы получили 380 протоколов за нарушения противопожарного режима на сумму 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. С момента введения в Екатеринбурге особого противопожарного режима (13 апреля) нарушителям было выписано 380 протоколов на сумму 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба администрации города.

Всего с 13 апреля было проведено более 850 рейдов, в которых участвовали полицейские, спасатели, сотрудники лесных хозяйств и администраций районов.

В период действия особого противопожарного режима екатеринбуржцам запрещено разводить открытый огонь (в том числе на приусадебных участках), использовать мангалы, бросать горящие спички и окурки, проезжать на личных автомобилях в лесные массивы и другое. Если костер стал причиной пожара, нарушителей ждет штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб. и от 40 до 50 тыс. руб.
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