Екатеринбуржцы получили 380 протоколов за нарушения противопожарного режима на сумму 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил усилить меры по соблюдению особого ...01.07.2024 На Среднем Урале за неделю зафиксировали 210 нарушений особого противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. Патрульные группы за прошедшую неделю выявили 210 нарушений особого противопожарного ...06.06.2024 Свердловские лесные инспекторы составили 35 протоколов с 12 апреля
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. С начала действия на территории Свердловской области особого противопожарного режима ...22.04.2024 На Среднем Урале в ходе 180 профилактических рейдов патрули выявили более 50 нарушений особого противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Свердловской области в минувшие выходные в ходе 180 профилактических рейдов патрули ...10.07.2023 В Свердловской области с весны составлено более 5,4 тыс. протоколов о нарушении требований особого противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В Свердловской области с начала весенне-летнего пожароопасного сезона составлено 5 тыс. ...