В России продали 8 тыс. 368 легких коммерческих автомобилей в июне 2024 года

УрБК, Москва, 17.06.2024. Россияне купили 512,9 тыс. подержанных легковых автомобилей в мае 2024 года, что на 2,1% ...07.06.2024 Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 76% в мае 2024 года
В мае 2024 года в России было продано 127,2 тыс. новых легковых машин, что на 76% больше показателя мая 2023 года. При ...07.06.2024 Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 76% в мае 2024 года
УрБК, Москва, 07.06.2024. В мае 2024 года в России было продано 127,2 тыс. новых легковых машин, что на 76% больше ...06.05.2024 В апреле 2024 года в России продали 137 тыс. новых автомобилей
УрБК, Москва, 06.05.2024. В апреле 2024 года россияне купили 137 тыс. 047 новых легковых автомобилей, что на 81,2% ...05.03.2024 «Автостат» сообщил о росте продаж новых легковых автомобилей на 85%
УрБК, Москва, 05.03.2024. За февраль 2024 года в РФ было продано 103 тыс. 954 новых легковых автомобиля, что на 85,1% ...