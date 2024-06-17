В России продали 8 тыс. 368 легких коммерческих автомобилей в июне 2024 года

УрБК, Москва, 05.07.2024. В июне 2024 года в России было продано 8 тыс. 368 единиц легкой коммерческой автотехники (LCV), пишет «Автостат», ссылаясь на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг». Лидером продаж стала марка GAZ (4 тыс. 506 проданных автомобилей), доля бренда в общем объеме продаж составила 54%. За ним идут УАЗ (1 тыс. 363 шт., 16,3%), Sollers (909 шт., 10,9%) и LADA (664 шт., 7,9%). Самой популярной у россиян моделью стала GAZ Gazelle Next (2 735 шт., 32.7%). За ней идут Sollers Atlant (751 шт., 9%) и GAZ 3302 (653 шт., 7,8%).

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