УБРиР доставил клиентам 500 тыс. карт в 140 городах России

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Накануне Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) доставил в Сургут юбилейную пятисоттысячную банковскую карту. Клиент заказал ее на сайте банка, курьер доставил карту ему домой, сообщила пресс-служба УБРиР.



Доставку дебетовой или кредитной карты можно заказать домой или в офис с помощью сайта УБРиР. Нормативный срок доставки — следующий рабочий день, в отдельных случаях (отдаленные территории и другое) он может быть увеличен до пяти дней. Наиболее популярен данный сервис в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ижевске.



«Стремительно развивающиеся сервисы доставки сформировали у клиентов определенные ожидания. Чтобы им соответствовать, мы совершенствуем и работу «последней мили», и внутренние процессы. Сегодня УБРиР доставляет карты в 140 городах, хотя в большинстве из них еще не открыты отделения банка. Команда выстроила логистику таким образом, что клиент получает карту в руки уже на следующий рабочий день после заявки. А то, что активация продукта происходит в моменте, до сих пор остается уникальным сервисом для рынка. Можно заказать доставку кредитной карты в магазин и оплатить покупку сразу», — отметил глава департамента розничного бизнеса УБРиР Сергей Жуков.