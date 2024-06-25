УБРиР доставил клиентам 500 тыс. карт в 140 городах России

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал 30-тысячную социальную карту ...07.12.2023 УБРиР выпустил юбилейную 10-тысячную карту «Уралочка»
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выпустил десятитысячную единую ...29.04.2016 УБРиР запустил пилотный проект по курьерской доставке дебетовых карт
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2016. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил пилотный проект по доставке ...01.04.2016 УБРиР прекратил сотрудничество с UnoinCard
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2016. С 1 апреля 2016 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) прекращает ...07.08.2012 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» приготовило новые преимущества для держателей виртуальных карт банка
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2012. Благодаря партнерству Уральского банка реконструкции и развития с крупным ...