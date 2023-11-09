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УБРиР выпустил юбилейную 10-тысячную карту «Уралочка»

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выпустил десятитысячную единую социальную карту «Уралочка». Глава УБРиР Алексей Долгов вручил юбилейную карту заведующему уроандрологическим отделением Областной детской клинической больницы (ОДКБ) Вячеславу Ершову, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.

«Областная детская клиническая больница стала партнером УБРиР. В рамках зарплатного проекта мы начали выпуск карт для сотрудников ОДКБ, и одна из них стала юбилейной. Мы продолжим развивать Единую социальную карту как основной инструмент для реализации наших зарплатных проектов. Карту «Уралочка» можно также оформить в любом отделении УБРиР», — отметил А. Долгов.

Помимо полного функционала дебетовой карты, на карты «Уралочка» поступают все региональные социальные выплаты. Владельцы таких карт участвуют в программе лояльности «Мир». Проезд в общественном транспорте в Екатеринбурге по этой программе дешевле на 2-6 руб. за одну поездку.
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