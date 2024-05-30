УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. В Екатеринбурге на 15 светофорных объектах установят новые информационные бело-лунные секции. Новые устройства позволят увеличить пропускную способность перекрестков, сообщает пресс-служба горадминистрации. Новые секции с изображением идущего человека и мигающей стрелкой будут крепиться под светофорами на пересечениях следующих улиц: Блюхера — Комсомольская, Сыромолотова — Высоцкого, Луначарского — Шарташская, Сулимова — Учителей, переулок Базовый — ТЦ Леруа, Пестеревский — Московская, ВИЗ-бульвар — Крылова, Московская — Попова, Посадская — Пальмиро Тольятти, Репина — Заводская, Шефская — Совхозная, Луначарского — Шевченко, Ангарская — Расточная, Московская — Расковой — Авиационная, Малышева — Горького. Оборудование будет установлено в этом году.

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