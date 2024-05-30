В Екатеринбурге на 15 светофорных объектах установят новые информационные бело-лунные секции

УрБК, Екатеринбург. 30.05.2024. В Екатеринбурге с 8 по 24 июня по улице Владимира Высоцкого (за развязкой с улицей ...04.04.2024 В ближайшие несколько месяцев в Екатеринбурге установят 55 новых остановочных комплексов
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Екатеринбурге в срок до 1 сентября будет установлено 55 новых остановочных ...26.09.2023 На девяти улицах Екатеринбурга c конца осени 2023 года запретят парковку
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Екатеринбурге в IV квартале 2023 года установят новые дорожные знаки, запрещающие ...11.06.2013 Трамвайные переезды Екатеринбурга «оденут» в брусчатку
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2013. Трамвайные переезды Екатеринбурга будут реконструированы при помощи брусчатки. Об этом ...09.04.2013 До конца августа 2013 года в Екатеринбурге на 11 перекрестках появятся дополнительные полосы движения
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2013. В 2013 году власти Екатеринбурга планируют обустроить дополнительными полосами движения ...