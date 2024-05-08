В Свердловской области спрос на новых сотрудников из бизнес-сферы и госструктур вырос на 30%

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. На рынке труда Свердловской области за апрель было размещено 60,4 тыс. вакансий, что ...05.03.2024 На Среднем Урале число вакансий за месяц выросло на 13%
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В феврале 2024 года в Свердловской области было размещено 53 тыс. вакансий. По ...11.09.2023 На Среднем Урале за год спрос на персонал вырос на 56%
В августе в Свердловской области было активно около 50 тыс. вакансий. Это на 56% больше, чем за аналогичный период 2022 ...11.07.2023 В Свердловской области на 42% выросло число вакансий
По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области было открыто на 42% больше вакансий, чем в аналогичный период ...11.07.2023 В Свердловской области на 42% выросло число вакансий
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области было открыто на 42% больше ...