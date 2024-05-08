В Свердловской области спрос на новых сотрудников из бизнес-сферы и госструктур вырос на 30%

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. В Свердловской области спрос на новых сотрудников из бизнес-сферы и госструктур вырос на 30% и на июнь — начало июля составляет 62,8 тыс. вакансий. Месяц к месяцу количество предложений о работе увеличилось на 3,5%. Об этом говорится в исследовании, проведенном российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.



Наиболее заметно по сравнению с прошлым годом количество вакансий выросло в профессиональных сферах «Розничная торговля» (+55%), «Наука, образование» (+52%), «Автомобильный бизнес» (+46%), «Страхование» (+46%) и «Медицина и фармацевтика» (+41%).



Кроме того, местные компании стали чаще искать «синих воротничков» (+39%) и производственников (+33%). Также востребованы у работодателей сотрудники из сферы «Строительство, недвижимость» (+33%), домашний, обслуживающий персонал (+31%) и IT-специалисты (+28%).



Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая сообщила, что рост спроса на работников среди прочего связан с «разгоном» рынка труда в летний сезон.



«Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. Растет конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь за квалифицированных «синих» воротничков, медиков. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше», — отметила О. Сидлецкая.