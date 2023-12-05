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Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в июне снизился до 47,6 пункта

УрБК, Москва, 03.07.2024. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне снизился до 47,6 пункта с 49,8 пункта в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование S&P Global.

Отмечается, что темпы снижения активности оказались самыми резкими с декабря 2022 года. Аналитики связывают такую динамику с сокращением спроса и числа новых заказов.

Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.
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