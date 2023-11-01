На Среднем Урале за полгода на прием ко врачу через «Госуслуги» записались более 650 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. На Среднем Урале за I полугодие 2024 года на прием ко врачу через единый портал «Госуслуги» записались более 650 тыс. человек. В прошлом году — 260 тыс. человек, сообщает департамент информационной политики региона.



Главный врач Сысертской центральной районной больницы Рифат Янгуразов сообщил, что в регистратуру поликлиники или call-центры в основном предпочитают обращаться люди пожилого возраста, в то время как молодые люди выбирают дистанционную запись.



«Дистанционные формы записи действительно удобны: ты выбираешь свободное время, сразу видишь расписание специалиста и можешь подстроить свои планы», — отметил Р. Янгуразов.



Напомним, что через «Госуслуги» можно записаться к терапевту, педиатру, врачу общей практики (семейному врачу), хирургу, акушеру-гинекологу, стоматологу (детскому и взрослому), фтизиатру, психиатру (детскому и подростковому), офтальмологу, оториноларингологу, психиатру-наркологу, детскому хирургу.



Попасть к другим врачам можно по показаниям через терапевта, педиатра или через регистратуру медицинской организации по месту прикрепления. Такое решение экономит время пациента и помогает рационально использовать рабочее расписание врача.