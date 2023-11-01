На Среднем Урале за полгода на прием ко врачу через «Госуслуги» записались более 650 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. В Свердловской области начал работать сервис, позволяющий записаться к нотариусу онлайн ...03.06.2020 Муниципальные стоматологические поликлиники Екатеринбурга открыли для плановых посещений
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2020. Муниципальные стоматологические поликлиники Екатеринбурга открылись для плановых ...04.03.2016 Электронной записью к врачу в Екатеринбурге в 2015 году воспользовались 900 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2016. Количество пациентов, записавшихся через интернет к врачу в Екатеринбурге, по итогам ...24.12.2010 «Вечерний Екатеринбург» и Лия Гинцель: Интернет спасёт от бед. Со здоровьем
В городе заработала новая система записи к врачу. Только не надо сразу пугаться. Никакие нововведения не отменяют ...29.11.2010 Список онлайн-регистратур пополнили четыре больницы Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2010. Ряд лечебно-профилактических учреждений Екатеринбурга (ЦГКБ № 23, ЦГБ № 1, ГДБ № 16 и ...