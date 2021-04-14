Повышение пенсионного возраста в России позволило сохранить уровень занятости населения

В 2020 году количество занятых в России снизилось на 1,65 млн человек, из них 1 млн (60,61%) — работники в возрасте до ...14.04.2021 Численность занятого населения в РФ за год сократилась на 1,65 млн человек
УрБК, Москва, 14.04.2021. В 2020 году количество занятых в России снизилось на 1,65 млн человек, из них 1 млн (60,61%) ...06.08.2019 Темпы снижения численности рабочей силы в РФ значительно ускорились
УрБК, Москва, 06.08.2019. В 2019 году темпы снижения численности рабочей силы в РФ значительно ускорились: в I квартале ...23.03.2010 Уровень безработицы в Свердловской области достиг 9,6%
Уровень безработицы с применением критериев Международной организации труда в УрФО в январе— феврале 2010 года ...06.10.2009 Каждый десятый свердловчанин остался без работы
Федеральная служба государственной статистики РФ подвела итоги очередного квартального обследования населения по ...