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Повышение пенсионного возраста в России позволило сохранить уровень занятости населения

УрБК, Москва, 02.07.2024. Благодаря повышению пенсионного возраста в России количество занятых граждан осталось на прежнем уровне. На такие данные в исследовании старшего научного сотрудника Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» Президентской академии Виктора Ляшка ссылается ТАСС.

«Как показывают последние опубликованные данные обследования рабочей силы за прошлый год, повышение пенсионного возраста позволило сохранить численность занятых на неизменном уровне. В свою очередь, доля экономически активного населения в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросла с 62,2% до 62,8%. В наибольшей степени этот рост был обеспечен расширением экономической активности населения старшего возраста: среди 55-59-летних этот показатель увеличился на 3,4 п. п., среди 60-69-летних — на 1,8 п. п.», — говорится в исследовании.

Эксперт также отметил, что свой вклад в сохранение количества занятых внес рост экономической активности подростков в возрасте от 15 до 19 лет — с 5,6% в 2022 году до 6,7% в 2023 году.

При этом отмечается, что численность трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет в 2023 году сократилась на 0,7 млн человек по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, в исследовании говорится, что в России зафиксировано сокращение численности занятых дистанционно — с 2,7% до 1,5%. Причем на «удаленке» остались наиболее высокооплачиваемые группы работников.
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