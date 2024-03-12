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Жители Челябинской области перевели мошенникам более 8 млн рублей

УрБК, Челябинск, 02.07.2024. Жители Южного Урала, поверив мошенникам, лишились более 8 млн руб. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, женщина, поверив, что знакомый является представителем инвестиционной организации, решила по его рекомендации заняться инвестициями. Следуя указаниям связавшегося с ней лжеброкера, она взяла кредиты на 5,4 млн руб. и перевела их на банковские счета, которые ей указали. После того как деньги были перечислены, злоумышленники перестали выходить на связь.

Еще один потерпевший потерял 2 млн 650 тыс. руб., попавшись на схему с продлением срока договора на услуги связи. Затем пострадавшему рассказали о том, что неизвестные взломали его личный кабинет на платформе «Госуслуги» и подали заявку на оформление кредитов. Затем в обманную схему вступила «сотрудник банка», которая пояснила, что злоумышленникам можно помешать, обратившись лично в банк за кредитом и переведя деньги на «безопасный счет». В результате мужчина оформил несколько займов и перевел деньги на счета, указанные злоумышленниками.

По факту обоих происшествий возбуждены уголовные дела в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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