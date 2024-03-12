Жители Челябинской области перевели мошенникам более 8 млн рублей

УрБК, Челябинск, 12.03.2024. Жители Южного Урала, поддавшись на уловки мошенников, перевели на счета, указанные ...14.02.2024 Жители Южного Урала перевели мошенникам 1,7 млн рублей под видом вложений в инвестиции
УрБК, Челябинск, 14.02.2024. Жители Южного Урала перевели мошенникам почти 1,7 млн руб. Двое потерпевших полагали, что ...06.12.2023 Жительница Челябинской области отдала мошенникам 400 тыс. рублей при попытке заработать на бирже
УрБК, Челябинск, 06.12.2023. Пенсионерка из Челябинской области перевела неизвестным 403 тыс. руб., думая, что торгует ...24.07.2023 Жители Челябинской области перевели кибермошенникам почти 5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 24.07.2023. Жители Южного Урала перевели кибермошенникам более 4,6 млн руб. Все пострадавшие ...06.09.2021 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам почти 2,9 млн рублей на «безопасные» счета
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 59-летний местный житель, у которого мошенники ...