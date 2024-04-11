В Академическом районе Екатеринбурга прошли выпускные вечера для 413 одиннадцатиклассников

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Академическом районе Екатеринбурга дворники приступили к уборке территории от мусора, ...14.02.2024 В восьмом районе Екатеринбурга стартовали продажи в квартале «Первый Академ»
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. В Екатеринбурге стали доступны к покупке квартиры в квартале, расположенном на въезде в ...28.04.2023 В Академическом районе Екатеринбурга в этом году появится 2,5 тыс. мест для детей в детских садах
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В текущем году в детских садах Академического района Екатеринбурга появится 2,5 тыс. ...07.04.2023 В Академическом районе Екатеринбурга к началу учебного года откроется музыкальная школа
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Академическом районе Екатеринбурга откроется музыкальное отделение Екатеринбургской ...21.03.2019 В Академическом районе Екатеринбурга идет строительство еще одной школы
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2019. В ближайшее время в Академическом районе Екатеринбурга появится еще одна новая школа. ...