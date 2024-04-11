В Академическом районе Екатеринбурга прошли выпускные вечера для 413 одиннадцатиклассников

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Академическом районе Екатеринбурга дворники приступили к уборке территории от мусора, ...

В Академическом районе Екатеринбурга началась уборка территории от зимнего мусора

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. В Екатеринбурге стали доступны к покупке квартиры в квартале, расположенном на въезде в ...

В восьмом районе Екатеринбурга стартовали продажи в квартале «Первый Академ»

В Академическом районе Екатеринбурга в этом году появится 2,5 тыс. мест для детей в детских садах

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В текущем году в детских садах Академического района Екатеринбурга появится 2,5 тыс. ...