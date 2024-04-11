УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:40

В Академическом районе Екатеринбурга прошли выпускные вечера для 413 одиннадцатиклассников

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. В Академическом районе Екатеринбург прошли выпускные вечера для учеников пяти школ. Всего в этом году в восьмом районе завершили обучение 413 школьников, из которых 61 — с медалями, сообщает пресс-служба компании — основателя района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

«Принимайте все решения с трезвой головой, но по зову сердца. В том числе и сейчас — выбирая будущую профессию больше обращайте внимание не на то, что модно, проще, легче, ближе к дому, а на то, что вам по душе, по сердцу. Тогда все получится», — напутствовал выпускников генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Стоит отметить, что компания — основатель района уделяет большое внимание развитию социальной инфраструктуры в Академическом. Так, на осваиваемой территории грамотно планируются и строятся детские сады, учреждения дополнительного образования и школы.

Отметим, что ко грядущему учебному году в восьмом районе откроется новая пятиэтажная школа № 133, рассчитанная на 1,2 тыс. учеников. А в квартале «Первый Академ» на въезде в район идет проектирование еще одного школьного комплекса на 2 тыс. учащихся.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.04.2024 В Академическом районе Екатеринбурга началась уборка территории от зимнего мусора

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Академическом районе Екатеринбурга дворники приступили к уборке территории от мусора, ...

14.02.2024 В восьмом районе Екатеринбурга стартовали продажи в квартале «Первый Академ»

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. В Екатеринбурге стали доступны к покупке квартиры в квартале, расположенном на въезде в ...

28.04.2023 В Академическом районе Екатеринбурга в этом году появится 2,5 тыс. мест для детей в детских садах

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В текущем году в детских садах Академического района Екатеринбурга появится 2,5 тыс. ...

07.04.2023 В Академическом районе Екатеринбурга к началу учебного года откроется музыкальная школа

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Академическом районе Екатеринбурга откроется музыкальное отделение Екатеринбургской ...

21.03.2019 В Академическом районе Екатеринбурга идет строительство еще одной школы

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2019. В ближайшее время в Академическом районе Екатеринбурга появится еще одна новая школа. ...

Популярные новости
07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года05.06.2024Свердловчане взяли 15 тыс. жилищных кредитов21.06.2024Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина05.06.2024Дмитрий Тортев о проблемах с безопасностью маркетплейсов
Архив новостей
Июль 2024 (60)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18