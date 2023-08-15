В России выявили госзакупки по фиктивным документам на 6,5 млрд рублей

В Свердловской области в полтора раза выросло число жалоб на госзакупки

УрБК, Москва, 28.06.2018. Счетная палата (СП) РФ выявила в 2017 году свыше 2 тыс. нарушений при проведении госзакупок, ...

Счетная палата выявила в 2017 году нарушения в сфере госзакупок на 104,6 млрд рублей

В России число нарушений при госзакупках в 2017 году выросло более чем в два раза

УрБК, Москва, 26.04.2018. Счетная палата России выявила в 2017 году 2 тыс. 178 нарушений при проведении госзакупок по ...