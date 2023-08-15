В России выявили госзакупки по фиктивным документам на 6,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. Свердловское Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) за январь-июнь 2023 ...28.06.2018 Счетная палата выявила в 2017 году нарушения в сфере госзакупок на 104,6 млрд рублей
УрБК, Москва, 28.06.2018. Счетная палата (СП) РФ выявила в 2017 году свыше 2 тыс. нарушений при проведении госзакупок, ...26.04.2018 В России число нарушений при госзакупках в 2017 году выросло более чем в два раза
УрБК, Москва, 26.04.2018. Счетная палата России выявила в 2017 году 2 тыс. 178 нарушений при проведении госзакупок по ...30.07.2014 В свердловском УФАС количество жалоб на нарушения при госзакупках выросло на треть
Чуть больше 1 тыс. жалоб в сфере госзакупок поступило в управление Федеральной антимонопольной службы России по ...30.07.2014 В УФАС по Свердловской области в I полугодии 2014 года поступила 1 тыс. жалоб на госзакупки
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2014. Чуть больше 1 тыс. жалоб в сфере госзакупок поступило в управление Федеральной ...