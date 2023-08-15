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Вчера, 12:22

В России выявили госзакупки по фиктивным документам на 6,5 млрд рублей

УрБК, Москва, 01.07.2024. В России в I полугодии 2024 года были выявлены госзакупки на сумму свыше 6,5 млрд руб., которые были проведены по фиктивным документам. За весь прошлый год совокупная стоимость таких закупок составила 10 млрд руб., пишут «Известия» со ссылкой на данные ФАС.

Антимонопольное ведомство сообщило, что с начала 2024 года ФАС получила более 200 жалоб на подобные нарушения (в 2023 году — более 460), из них подавляющее большинство зафиксировано в сфере строительства.

«Это связано с особым регулированием таких закупок. Для победы в конкурсе строительному подрядчику недостаточно соответствовать условиям тендера и предложить более выгодную цену», — пояснил член Общественного совета при ФАС Дмитрий Доброштан.

Руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере госзакупок при бизнес-омбудсмене Москвы Сергей Маковеев сообщил, что сложившаяся ситуация наносит серьезный ущерб отрасли, так как компании с поддельными документами срывают строительство объектов.
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