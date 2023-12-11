Продажи смартфонов в России за год выросли на 10%

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В Екатеринбурге продажи смартфонов на вторичном рынке выросли на 21%

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. По итогам I квартала 2022 года продажи смартфонов на вторичном рынке Екатеринбурга ...

В I квартале 2017 года продажи смартфонов в России в натуральном выражении снизились на 1%

УрБК, Москва, 15.06.2017. В I квартале 2017 года продажи смартфонов и сотовых телефонов в России в денежном выражении ...

Продажи смартфонов в РФ во II квартале упали на 9%

Продажи смартфонов в России по итогам II квартала 2015 года сократились на 9% в натуральном выражении, до 5 млн штук. ...

Продажи смартфонов в РФ во II квартале упали на 9%

УрБК, Москва, 01.07.2015. Продажи смартфонов в России по итогам II квартала 2015 года сократились на 9% в натуральном ...