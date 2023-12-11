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Вчера, 10:40

Продажи смартфонов в России за год выросли на 10%

УрБК, Москва, 01.07.2024. В I полугодии в России было продано 14,1 млн смартфонов на общую сумму 342 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли на 10% и 24% соответственно, пишет «Прайм» со ссылкой на исследование, проведенное компанией МТС.

Так, самым продаваемым на российском рынке смартфоном, средняя цена которого составила 24,3 тыс. руб., стал Redmi A2+, а самым популярным брендом — Xiaomi.

В список пользующихся спросом смартфонов также вошли Realme Note 50, Redmi 12 и 13C. При этом по объему выручки первое место заняли новые модели iPhone.

«С января по июнь этого года было продано 11,4 млн устройств из Китая на сумму 168 млрд руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 16% в штуках и на 21% — в деньгах», — говорится в исследовании.
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