Российские финансовые организации обязали отвечать на обращения россиян за 15 дней

УрБК, Москва, 08.02.2022. Банк России открыл сервис, который позволит выявлять граждан, реально контролирующих ...18.09.2019 Российские некредитные организации проведут самооценку киберзащищенности
УрБК, Москва, 18.09.2019. Некредитные финансовые организации (НФО) получили от Банка России требование оценить ...11.09.2018 Светлана Фурдуй об институте финансовых омбудсменов
3 сентября 2018 года вступил в силу федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». C ...03.09.2018 В России начал работу институт финансовых омбудсменов
3 сентября в России начинает работу институт уполномоченных по правам потребителей услуг финансовых организаций — ...03.09.2018 В России начал работу институт финансовых омбудсменов
УрБК, Москва, 03.09.2018. 3 сентября в России начинает работу институт уполномоченных по правам потребителей услуг ...