Российские финансовые организации обязали отвечать на обращения россиян за 15 дней

УрБК, Москва, 28.06.2024. С 1 июля 2024 года банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, бюро кредитных историй и другие российские финансовые организации будут обязаны отвечать на обращения граждан за 15 дней. В некоторых случаях срок ответа может быть продлен еще на 10 дней, сообщает Telegram-канал Центробанка.



Данная мера «поможет сократить сроки рассмотрения жалоб, ускорить исправление нарушений и повысить ответственность финансовых организаций», — считают в ЦБ РФ.



Также клиент финансовой организации может направить обращение в Центробанк, и в течение семи дней его отправят в ту финансовую организацию, на которую он жалуется. Со своей стороны, финансовая организация должна будет устранить нарушения, уведомить об этом заявителя, а копию ответа направить в ЦБ. Если же гражданин будет не удовлетворен ответом финансовой организации, он сможет подать в Банк России повторное обращение, и тогда в проблеме будет разбираться регулятор.