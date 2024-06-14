Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 120,1 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. По состоянию на 17 июня средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга ...14.06.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 119,6 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 10 июня средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 119 тыс. 641 руб. за ...14.06.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 119,6 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. По состоянию на 10 июня средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга ...22.04.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 117,1 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 15 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 117 тыс. 120 руб. ...05.04.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 116,6 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 1 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 116 тыс. 687 руб. за ...