Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 120,1 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. По состоянию на 17 июня средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 120 тыс. 112 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель вырос на 0,4%, за месяц — на 1,2%.