Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 120,1 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 17 июня средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 120 тыс. 112 руб. за ...14.06.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 119,6 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 10 июня средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 119 тыс. 641 руб. за ...14.06.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 119,6 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. По состоянию на 10 июня средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга ...20.05.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 118,3 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. По состоянию на 13 мая средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга ...04.03.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 116 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. По состоянию на 26 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...