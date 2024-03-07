Российский рынок слияний и поглощений сократился на 30% в январе-мае 2024 года

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УрБК, Москва, 04.02.2016. На российском рынке слияний и поглощений в 2015 году были объявлены 504 сделки на общую сумму ...

«РБК daily» и Альберт Кошкаров: «Кризис съел полрынка M&A»

По итогам полугодия объем сделок сократился вдвое Несмотря на некоторое оживление, которое наблюдалось на российском ...