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Вчера, 12:03

Российский рынок слияний и поглощений сократился на 30% в январе-мае 2024 года

УрБК, Москва, 28.06.2024. В январе-мае 2024 года количество сделок, касающихся слияний и поглощений (M&A), сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные консалтинговой компании Kept. Общий объем таких сделок сократился на 39% в тот же период.

«В 2021 году было 557 внутренних сделок, в 2022 году — 418, в 2023-м — 279, к июню 2024-го — лишь 79», — уточняет издание. Наибольшее падение активности было отмечено в нефтегазовой сфере, телеком и медиа. Наименьшее — в недвижимости, строительстве, сельском хозяйстве и финансах.

Чаще всего сделки M&A совершаются из-за ухода иностранных компаний с рынка РФ. В 2023 году «почти две трети иностранных компаний решили выйти из российских активов или вынужденно утратили контроль из-за их конфискации», продолжает «Коммерсантъ». 62% из них предпочли продать активы третьим лицам или соинвесторам. 21% компаний оставили бизнес локальному менеджменту.
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