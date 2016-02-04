Российский рынок слияний и поглощений сократился на 30% в январе-мае 2024 года

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УрБК, Москва, 17.04.2009. Объем рынка слияний и поглощений (M&A) в 2009 году может сократиться на 50% и составит $61 ...