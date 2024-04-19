В Историческом сквере Екатеринбурга в первые выходные июля пройдет праздничная ярмарка

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. В годовой план организации и проведения ярмарочных мероприятий в Екатеринбурге ...14.07.2023 В ближайшие выходные в Екатеринбурге в креативном кластере ДОМНА состоится ярмарка продукции самозанятых «Краски. Лето»
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В креативном кластере ДОМНА, расположенном на улице Вайнера, 16, в эти выходные пройдет ...05.10.2015 В Екатеринбурге на площади 1905 года пройдет городская ярмарка
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2015. В Екатеринбурге 17 октября на площади 1905 года пройдет ярмарка «Праздник урожая». Об ...01.12.2014 В администрации Екатеринбурга утвержден план ярмарок на 2015 год
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об утверждении ...25.12.2013 Правительство Свердловской области утвердило регламент проведения ярмарок
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2013. Правительство Свердловской области приняло постановление, регламентирующее деятельность ...