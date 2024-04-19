В Историческом сквере Екатеринбурга в первые выходные июля пройдет праздничная ярмарка

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. Власти Екатеринбурга расширили список локаций для проведения ярмарок в 2024 году. Так, в первые выходные июля подобное мероприятие пройдет на территории Исторического сквера, сообщается в постановлении, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.



Кроме того, с 1 июля по 15 октября сезонные ярмарки будут проходить по следующим адресам: улица Латвийская, 52 и улица Сыромолотова, 2. Праздничные мероприятия подобного типа пройдут 28 и 29 июня в Харитоновском саду и на Октябрьской площади. Также с 1 по 15 июля сезонные ярмарки запланированы к проведению на улице Ручейной, 53 и Удельной, 6. А с 1 июля по 31 декабря постоянно действующая ярмарка будет работать на улице Боровой, 19.