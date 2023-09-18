Свердловское УФАС оштрафовало московскую коллегию юристов «Союз» за ненадлежащую рекламу в радиоэфире

УрБК, Челябинск, 18.09.2023. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области привлекло к ...02.10.2017 УФАС признало ненадлежащей рекламу магазина «Казанова 69» в метро Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Свердловское Управление ФАС России признало рекламу магазина «Казанова 69» в метро ...18.05.2015 Свердловское УФАС уличило журнал «Gorpom» в непристойной рекламе
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2015. Свердловское УФАС признало непристойной рекламу сауны «Холостяк» в журнале «Gorpom». Об ...25.05.2011 Челябинское УФАС России признало рекламу ЗАО «ПВ-Банк» ненадлежащей
УрБК, Челябинск, 25.05.2011. Комиссия Челябинского УФАС России приняла решение о признании рекламы банковских услуг ЗАО ...28.01.2010 ООО «Знахарь» оштрафовано за ненадлежащую рекламу
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2010. Свердловское УФАС России наложило административный штраф на ООО «Знахарь» за ...