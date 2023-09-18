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Вчера, 13:04

Свердловское УФАС оштрафовало московскую коллегию юристов «Союз» за ненадлежащую рекламу в радиоэфире

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Управление ФАС России по Свердловской области признало рекламу ООО «Московская коллегия юристов «Союз», транслируемую по федеральному радиоканалу, ненадлежащей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По словам заявителя из Екатеринбурга, в рекламе сообщалось, что московская коллегия юристов «Союз» проводит акцию, которая заключается в том, что первые 100 дозвонившихся на горячую линию получат бесплатно абонемент на полугодовое обслуживание. Для этого требовалось лишь позвонить «прямо сейчас» и получить абонемент в подарок.

Заявитель выполнил условия акции, однако ему было предложено заключить возмездный договор об оказании юридических услуг, что не соответствует действительности и нарушает федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

«В ходе рассмотрения дела рекламодатель сообщил, что вернул гражданину ранее оплаченные им средства по договору. Юридической компании назначен штраф в размере 50 тыс. руб.», — пояснили в ведомстве.
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