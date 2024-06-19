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Вчера, 12:01

В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов за месяц вырос на 17%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 года было выдано 4,73 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем это число выросло на 13%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем выданных в апреле ипотечных кредитов на Среднем Урале составил 18,07 млрд руб., увеличившись за месяц на 17%. С этим результатом он занял седьмое место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка оказались Москва (66,68 млрд руб.), Московская область (40,15 млрд руб.), Санкт-Петербург (30,58 млрд руб.), Татарстан (20,01 млрд руб.) и Краснодарский край (19,73 млрд руб.).

Средний размер выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в мае достиг 3,82 млн руб., увеличившись за месяц на 4%. Средний срок ипотеки в регионе составил 276 месяцев (23 года).
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