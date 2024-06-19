В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов за месяц вырос на 17%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 года было выдано 4,73 тыс. ипотечных кредитов. По ...19.06.2024 В Свердловской области средний размер выданных ипотечных кредитов за месяц вырос на 2%
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. В Свердловской области в апреле 2024 года было выдано 4,17 тыс. ипотечных кредитов. По ...03.05.2024 В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов за месяц вырос почти на четверть
В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 4,98 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем ...03.05.2024 В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов за месяц вырос почти на четверть
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 4,98 тыс. ипотечных кредитов. По ...01.04.2024 Количество выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 38%
В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 3,87 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем ...