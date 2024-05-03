В Свердловской области средний размер выданных ипотечных кредитов за месяц вырос на 2%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. В Свердловской области в апреле 2024 года было выдано 4,17 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем это число снизилось на 1%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Объем выданных в апреле ипотечных кредитов на Среднем Урале составил 15,38 млрд руб., не изменившись за месяц. С этим результатом он занял шестое место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка оказались Москва (59,84 млрд руб.), Московская область (37,16 млрд руб.), Санкт-Петербург (27,03 млрд руб.), Краснодарский край (16,85 млрд руб.) и Татарстан (16,45 млрд руб.).



Средний размер выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в апреле достиг 3,69 млн руб., увеличившись за месяц на 2%. Средний срок ипотеки в регионе составил 268 месяцев (22 года и четыре месяца).