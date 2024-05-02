В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов за месяц вырос почти на четверть

В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 4,98 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем это число выросло на 22%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Объем выданных в марте ипотечных кредитов на Среднем Урале составил 16,84 млрд руб., за месяц увеличившись на 24%. С этим результатом он занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых четырех строчках списка оказались Москва (72,69 млрд руб.), Московская область (43,63 млрд руб.), Санкт-Петербург (31,74 млрд руб.) и Татарстан (18,98 млрд руб.).



Средний чек выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в марте достиг 3,38 млн руб., увеличившись за месяц на 2%. Средний срок ипотеки в регионе составил 261 месяц (21 год и девять месяцев).