В Ирбите из оборота изъято 174 кг молочной продукции с истекшим сроком годности

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. За 6 месяцев 2018 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...17.04.2014 В екатеринбургском магазине изъято более 23 кг пищевых продуктов с истекшим сроком годности
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2014. Северным Екатеринбургским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ...20.12.2011 В Екатеринбурге в магазине «Пятерочка» выявлена молочная продукция с истекшим сроком годности
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2011. На торговых прилавках магазина «Пятерочка» по ул. Бажова, 191 обнаружена молочная ...29.06.2010 ООО «ЛЕВ» (магазин «Супермаркет Кировский») уличено в торговле товарами с истекшим сроком годности
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2010. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в ...04.06.2010 Руководство кофейни «Шоколадница», расположенной в здании аэропорта Кольцово, уличено в реализации просроченной продукции
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2010. В кофейне «Шоколадница», расположенной в аэропорту Кольцово, забраковано 6 партий ...