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В Ирбите из оборота изъято 174 кг молочной продукции с истекшим сроком годности

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В Ирбите в магазине «Доброцен» (ООО «ПВ-УРАЛ) из оборота было изъято 117 кг молочной продукции с нарушением требований к маркировке средствами идентификации и 174 кг молочных продуктов с истекшим сроком годности, не соответствующих требованиям техрегламентов, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«В отношении ООО «ПВ-УРАЛ» назначены штрафы на общую сумму 350 тыс. руб., вынесены предписания об устранении выявленных нарушений, о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, о приостановке реализации продукции. Директору магазина объявлено предупреждение», — пояснили в ведомстве.
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