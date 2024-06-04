На Среднем Урале 28 и 29 июня ожидаются сильные дожди с порывистым ветром

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. На юге Свердловской области 28 и 29 июня пройдут сильные дожди с порывистым ветром. Об этом сообщается в Telegram-канале ФГБУ «Уральское УГМС».



«Сильные дожди при порывистом ветре пройдут 28-29 июня в Челябинской, Курганской, на юге Свердловской области. Меньше осадков предполагается в эти дни на севере Свердловской области», — говорится в сообщении.