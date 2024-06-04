На Среднем Урале 28 и 29 июня ожидаются сильные дожди с порывистым ветром

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В Свердловской области до конца недели ожидаются грозы со шквалистым ветром. Об этом ...07.08.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди. Об этом ...06.06.2023 В Свердловской области 7 июня ожидаются дожди и ветер до 14 м/с
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Свердловской области 7 июня ожидается ветреная погода и дожди. Информация об этом ...15.07.2022 В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 25 м/с
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра ...08.05.2018 В Свердловской области 9 мая ожидаются сильные дожди с ветром
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. Днем 9 мая 2018 года в Свердловской области ожидаются сильные дожди, а также усиление ...