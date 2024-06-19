В РФ доля новых машин в структуре выданных автокредитов превысила 80%

УрБК, Челябинск, 19.06.2024. В Челябинской области в мае 2024 года выдали 4,42 тыс. кредитов на покупку новых и ...

Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в мае автокредитов

Количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в феврале 2024 года достигло 80 тыс. ед., что составило ...

Доля новых машин в общей структуре выданных автокредитов в РФ составила 77,5%

УрБК, Москва, 27.03.2024. Количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в феврале 2024 года достигло ...

Доля новых машин в общей структуре выданных автокредитов в РФ составила 77,5%

В январе 2024 года в России было выдано 17 тыс. кредитов на покупку автомобилей с пробегом

УрБК, Москва, 28.02.2024. В январе 2024 года россияне взяли 17 тыс. кредитов на покупку подержанных автомобилей. Их ...